Juve Pafos 2-0 LIVE | raddoppiano i bianconeri con David!! Che giocata di Yildiz!

La Juventus conquista la vittoria contro il Pafos con un 2-0, grazie anche a un gol di David e a una splendida giocata di Yildiz. La partita, valida per la sesta giornata di Champions League 2025/26, ha visto i bianconeri dominare sul campo, confermando il loro ottimo stato di forma. Ecco tutti i dettagli e le emozioni del match.

di Andrea Bargione Juve Pafos LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata di Champions League 202526. (inviato all'Allianz Stadium) – Per rimanere agganciata al treno playoff di Champions League, la Juve cerca continuità. Dopo aver vinto il primo incontro contro il Bodo Glimt, ora i bianconeri – a quota 6 punti – vogliono centrare il secondo successo di fila in Europa anche contro il Pafos. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Pafos 2-0: sintesi e moviola. 83? CAMBIO JUVE – Dentro Cabal, fuori Yildiz. 79? YILDIZ CI PROVA – Bella sventagliata in avanti di Thuram per Yildiz che prova a scappare via sulla sinistra, tocca la palla di testa ma viene chiuso in anticipo dal portiere del Pafos.

