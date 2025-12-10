Juve Pafos 0-0 LIVE | inizia la ripresa! Fuori Zhegrova dentro Conceicao

La sfida tra Juve Pafos riprende nella ripresa, con cambi e azioni decisive. Segui live aggiornamenti, sintesi e analisi di un match importante della sesta giornata di Champions League 2025/26, tra emozioni e tensioni.

di Andrea Bargione Juve Pafos LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la sesta giornata di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Per rimanere agganciata al treno playoff di Champions League, la Juve cerca continuità. Dopo aver vinto il primo incontro contro il Bodo Glimt, ora i bianconeri – a quota 6 punti – vogliono centrare il secondo successo di fila in Europa anche contro il Pafos. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Pafos 0-0: sintesi e moviola. Fine primo tempo 1? di recupero 44? AMMONITO PAFOS – Cartellino giallo ai danni di Sunjic dopo un fallo su Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Pafos 0-0 LIVE: inizia la ripresa! Fuori Zhegrova, dentro Conceicao

Juventus-Pafos 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: palo di Anderson Silva, bianconeri fischiati - Pafos di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Segnala fanpage.it

Juventus-Pafos 0-0: David si divora un gol a due passi dal portiere - 43' – Occasione Juve: David riceve in area di testa da Kelly e si divora un gol a due passi Michail, mandando con il mancino di poco a lato. tuttojuve.com scrive

Sì, Jonathan #David l’ha messa FUORI da lì Juve-Pafos è 0-0 all’intervallo Vai su X

Our Starting XI to take on Pafos ? #UCL #JuvePafos - facebook.com Vai su Facebook