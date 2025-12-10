Juve il retroscena di Tuttosport | squadra con il morale sotto terra dopo la sconfitta di Napoli Spalletti e la società hanno preferito…

Dopo la pesante sconfitta a Napoli, il morale della Juventus è in calo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Spalletti e la società stanno adottando strategie specifiche per gestire questa fase difficile, cercando di risollevare l’umore e migliorare le prestazioni della squadra.

Juve, il retroscena di Tuttosport: squadra con il morale sotto terra dopo la sconfitta di Napoli. Spalletti e la società hanno preferito. Gli strascichi del ko. La sconfitta subita dalla Juventus al Maradona contro il Napoli ha lasciato la squadra in uno stato di profonda prostrazione. I giocatori si sono sentiti «tristi, sconsolati. O meglio: impotenti», lo scrive Tuttosport. Al ritorno alla Continassa, non c’è stato bisogno di alzare la voce o di levate di scudi né da parte di Luciano Spalletti né della società, poiché il morale era « a terra. Anzi, sotto terra ». La dura realtà: illusione e bastonata violentissima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve, il retroscena di Tuttosport: squadra con il morale sotto terra dopo la sconfitta di Napoli. Spalletti e la società hanno preferito…

