Jubilant Sykes ucciso a coltellate arrestato il figlio del cantante lirico nominato ai Grammy
Il cantante lirico statunitense Jubilant Sykes, noto per le sue esibizioni sui palchi internazionali e la nomination ai Grammy, è stato assassinato a coltellate nella sua abitazione di Santa Monica, California, lunedì 8 dicembre. L'episodio ha portato all'arresto del figlio del cantante, suscitando grande scalpore e commozione nel mondo della musica.
Jubilant Sykes, il tenore ucciso a coltellate: arrestato il figlio. Ebbe una nomination ai Grammy, aveva 71 anni - Il cantante lirico statunitense Jubilant Sykes, protagonista sui palchi più prestigiosi del mondo, che vantava anche una nomination ai ...
