Jubilant Sykes ucciso a coltellate arrestato il figlio del cantante lirico nominato ai Grammy

Il cantante lirico statunitense Jubilant Sykes, noto per le sue esibizioni sui palchi internazionali e la nomination ai Grammy, è stato assassinato a coltellate nella sua abitazione di Santa Monica, California, lunedì 8 dicembre. L'episodio ha portato all'arresto del figlio del cantante, suscitando grande scalpore e commozione nel mondo della musica.

