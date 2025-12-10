Jubilant Sykes ammazzato a coltellate arrestato il figlio del baritono La polizia | È il principale sospettato Si trovava dentro casa e non ha opposto resistenza

Il cantante lirico statunitense Jubilant Sykes è stato ucciso a coltellate in circostanze ancora da chiarire. Arrestato il suo figlio, considerato il principale sospettato dalla polizia. L'evento rappresenta un tragico epilogo per un artista di fama internazionale, noto per le sue esibizioni sui palchi più prestigiosi e per una nomination ai Grammy.

Un finale tragico per il cantante lirico statunitense Jubilant Sykes, protagonista sui palchi più prestigiosi del mondo, che vantava anche una nomination ai Grammy. Il baritono è stato ucciso a coltellate nella serata di lunedì 8 dicembre nella sua abitazione di Santa Monica, in California. Aveva 71 anni. In custodia si trova il figlio, Micah Sykes, 31 anni, individuato sul posto dagli agenti della polizia e arrestato come principale sospettato. Secondo quanto comunicato dal Dipartimento di Polizia di Santa Monica, come riportano i media Usa, gli agenti sono intervenuti intorno alle ore 21:20, dopo una chiamata al 911 che segnalava un’aggressione in corso all’interno dell’abitazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Jubilant Sykes ammazzato a coltellate, arrestato il figlio del baritono. La polizia: “È il principale sospettato. Si trovava dentro casa e non ha opposto resistenza”

Jubilant Sykes ucciso a coltellate, arrestato il figlio del cantante lirico nominato ai Grammy

#Juorno il #baritono #JubilantSykes #ucciso a Santa Monica: #arrestato il #figlio 31enne Vai su X

Jubilant Sykes, il tenore ucciso a coltellate: arrestato il figlio. Ebbe una nomination ai Grammy, aveva 71 anni - Il cantante lirico statunitense Jubilant Sykes, protagonista sui palchi più prestigiosi del mondo, che vantava anche una nomination ai Grammy, è stato ucciso a coltellate ... Segnala ilmattino.it