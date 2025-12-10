Juan Jesus | Non penso che siamo in emergenza chi è entrato ha dimostrato comunque di fare bene

Juan Jesus ha commentato la situazione del Napoli, sottolineando che non si tratta di emergenza. Ha evidenziato come i nuovi acquisti abbiano dimostrato di essere all’altezza delle aspettative. Le sue parole arrivano alla vigilia della sfida contro il Benfica, offrendo una visione positiva sulla rosa e sulle potenzialità della squadra.

Juan Jesus è intervenuto ai microfoni di Prime Video alla viglia di Benfica- Napoli. Le parole di Juan Jesus. Sei un leader, alla vigilia di una partita così importante cos’hai detto ai tuoi? «Di fare il meglio possibile, perché comunque sono queste partite che da piccoli uno sogna di giocare, non poi in uno stadio bello come questo. Sicuramente dobbiamo fare quello che stiamo comunque facendo, continuare anche a migliorare, perché Benfica è una grande squadra. Sappiamo la storia che c’è, ma altrettanto noi stiamo facendo un grande percorso e sicuramente continuare a fare queste bellissime partite. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juan Jesus: «Non penso che siamo in emergenza, chi è entrato ha dimostrato comunque di fare bene»

