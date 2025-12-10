Josh Hutcherson confessa | Dopo Hunger Games ho scoperto il rifiuto Nessuno chiamava più

Josh Hutcherson rivela un aspetto inaspettato della sua vita dopo il successo di Hunger Games. L’attore ha condiviso le sfide affrontate nel periodo successivo alla fine della saga, descrivendo un momento di isolamento e rifiuto, caratterizzato dalla mancanza di chiamate e attenzione che prima riceveva. Un’introspezione sincera sulla sua esperienza post-fantasy.

La star del franchise fantasy ha confessato il difficile periodo vissuto dopo il successo ottenuto con la saga di Francis Lawrence, quando il telefono non squillava. Ospite del podcast Dinner's On Me, Josh Hutcherson ha spiegato di aver conosciuto soltanto il successo nelle prime fasi della sua carriera ma dopo aver recitato nel franchise Hunger Games ha capito quanto possa essere complicata l'industria cinematografica. Hutcherson ha spiegato di aver vissuto un periodo di silenzio assordante proprio nel periodo successivo a Hunger Games, non ricevendo più offerte lavorative. L'attore è passato in poco tempo dal successo alla fase più complicata del suo percorso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Josh Hutcherson confessa: "Dopo Hunger Games ho scoperto il rifiuto. Nessuno chiamava più"

