johnny depp produttore e protagonista del film il maestro e margherita tratto dal libro di bulgakov

Johnny Depp si prepara a portare sul grande schermo

L'attore sarà impegnato nella realizzazione dell'adattamento dell'apprezzata opera letteraria che celebra il potere dell'arte. Johnny Depp sarà protagonista e produttore del film tratto dal romanzo Il Maestro e Margherita, scritto da Mikhail Bulgakov. Il progetto, attualmente privo di un regista, sarà realizzato grazie alla casa di produzione dell'attore, IN.2 Film, in collaborazione con Svetlana Dali e Grace Loh, già nel team di Jeanne du Barry. Cosa racconta Il Maestro e Margherita Le riprese del lungometraggio dovrebbero iniziare verso la fine del 2026, anche se per ora non sono stati condivisi i dettagli relativi alla possibile data di uscita nelle sale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it