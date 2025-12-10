John Turturro mette in riga un fotografo alla première di Goodbye June | Il mio cognome si pronuncia così

Durante la première di Goodbye June, John Turturro ha corretto un fotografo che pronuncia erroneamente il suo cognome. La star, presente alla proiezione del film diretto e interpretato da Kate Winslet, ha chiarito la corretta pronuncia, dimostrando attenzione ai dettagli anche in un momento di grande visibilità come il photocall.

La star, presente alla proiezione del nuovo film diretto e interpretato da Kate Winslet ha corretto un addetto ai lavori al photocall che lo richiamava in maniera sbagliata. John Turturro ha partecipato alla première del primo film da regista della star premio Oscar Kate Winslet, Goodbye June. Passeggiando sul red carpet dell'evento, l'attore ha corretto un fotografo presente che pronunciavano in maniera sbagliata il suo cognome. La star di Scissione e Il grande Lebowski, con il sorriso sulle labbra, si è rivolto al fotografo presente che per attirare la sua attenzione lo chiamava a gran voce, tuttavia senza pronunciare in maniera corretta il suo cognome. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - John Turturro mette in riga un fotografo alla première di Goodbye June: "Il mio cognome si pronuncia così"

John Turturro mette in riga un fotografo alla première di Goodbye June: "Il mio cognome si pronuncia così" - La star, presente alla proiezione del nuovo film diretto e interpretato da Kate Winslet ha corretto un addetto ai lavori al photocall che lo richiamava in maniera sbagliata. Riporta movieplayer.it

Quiz Show è un film del 1994 di genere Drammatico/Storico, diretto da Robert Redford, con John Turturro, Rob Morrow, Ralph Fiennes, Paul Scofield, David Paymer, Hank Azaria. Durata 133 minuti. In onda domani alle ore 01.50 su La7 Cinema. U Twenty On Vai su Facebook

Ci sono posti in cui vai una volta sola e ti basta… e poi c'è Napoli... Cit. John Turturro #napolinelcuore Vai su X