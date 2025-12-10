John Noble Wilford ha narrato la conquista della Luna, trasformando la cronaca in una vera e propria storia. Nel XVI secolo, Wan-Hoo, un cinese, tentò di raggiungere il satellite naturale legando 47 razzi a polvere pirica a una sedia, ma il suo tentativo si concluse tragicamente.

Il cinese Wan-Hoo nel XVI secolo voleva andare sulla luna e allora legò a una sedia 47 razzi a polvere pirica che però lo disintegrarono e il tentativo si esaurì in un lampo. Il tedesco Wernher von Braun a 12 anni nel 1924 munì un carretto giocattolo di una dozzina di razzi che lo fecero sfrecciare come una cometa incontrollabile sulle strade cittadine finendo in stato di fermo della polizia. L’americano John Noble Wilford il 20 luglio 1969 divenne la voce della conquista dello spazio con la prima passeggiata lunare grazie all’epopea dell’Apollo 11. Una leggenda cinese, la scienza tedesca trapiantata nel Nuovo mondo e la capacità tutta americana di trasformare i sogni in realtà, con la cronaca giornalistica divenuta storia proprio grazie a Wilford. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it