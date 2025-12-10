Jo Malone ha capito qual è il profumo ideale per l' inverno

Jo Malone ha scoperto il profumo perfetto per affrontare l'inverno, offrendo una fragranza avvolgente e raffinata ideale per la stagione fredda. Con la sua expertise, il marchio propone una scelta che combina eleganza e calore, perfetta per riscoprire l'essenza dell'inverno in modo unico e sofisticato.

Jo Malone London occupa un posto speciale nel mio cuore di appassionato di profumi. Anni fa, mentre preparavo un articolo su questo argomento, ho scoperto per la prima volta Wood Sage & Sea Salt. Non sono mai stato un grande fan delle fragranze marine, ma questa è particolarmente fresca: legnosa ed erbacea, con un tocco marino più che acquatico. Leggere ma ricche di sfumature, le due note che sulla carta sembrano semplici rivelano una personalità più ricca e sfaccettata ogni volta che le indossavo.

