Jeff Jarrett accusa la WWE | Ora Wall Street conta più dei fan
Jeff Jarrett critica la recente direzione aziendale della WWE, sottolineando come l'attenzione di Wall Street sembri aver preso il sopravvento sui fan. Con un approccio diretto, l'ex wrestler e dirigente esprime le sue preoccupazioni riguardo ai cambiamenti apportati sotto la guida di TKO e del CEO Ari Emanuel.
Jeff Jarrett non le manda a dire e quando si parla della nuova direzione aziendale della WWE sotto TKO e il CEO Ari Emanuel, va dritto al punto. In un’intervista con Adventure Gamers, la leggenda del wrestling ha spiegato chiaramente che, secondo lui, la WWE è cambiata. e non in meglio. Jarrett è convinto che, dopo la fusione con TKO, la priorità della compagnia sia passata dai fan agli azionisti. E questo, secondo lui, si riflette in ogni aspetto del prodotto: “C’è stato un cambio di paradigma nel modo in cui fanno le cose. Ari Emanuel è al vertice di TKO e risponde a Wall Street,” ha detto Jarrett. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
