JB in concerto a Roma
Il 11 dicembre, JB si esibirà in un concerto esclusivo in acustico a Roma, portando sul palco il suo talento con piano e voce. L'appuntamento si terrà al Flora, situato in via Ambrosini 186, a partire dalle 21:30. Un'occasione unica per ascoltare dal vivo l'artista in un'atmosfera intima e coinvolgente.
JB torna dal vivo l’11 dicembre a Roma con un esclusivo concerto in acustico (piano e voce) al Flora (via Ambrosini 186, inizio ore 21:30). Una serata speciale che includerà anche l’anteprima del videoclip ufficiale di Come sei – in uscita il giorno successivo – e alcuni brani natalizi rivisitati. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Lucio Corsi presenta alla Festa del Cinema di Roma 2025 il film concerto La chitarra nella roccia
C’era una volta… Disney!, il concerto debutta al Teatro Olimpico di Roma
Roma, un concerto che fa riflettere: come spiegare la guerra a un bambino? La sfida di Haig Vartan al Palladium
Mumford and Sons: UFFICIALE in concerto a Roma il 7 luglio 2026. Tutte le info e biglietti La band inglese sarà in concerto all'Ippodromo delle Capannelle Comcerto Musica Vai su Facebook
JB due live a Roma tra impegno sociale e nuova musica - Doppio appuntamento live a Roma per JB – Joe Balluzzo, artista capace di fondere anima e sound in un mix potente di soul, pop ed elettronica. Si legge su romatoday.it
Imu: la più cara si paga a Roma (3.500 euro l’anno) e Milano, meno di 400 euro a Palermo | La mappa corriere.it
Ascolti tv, vince L’altro ispettore che chiude senza boom ildifforme.it
Milan, si ferma anche Leao: nessuna lesione, ma il calciatore sente dolore. Come sta e quando può tornare in ... ilfattoquotidiano.it
Mosca attacca Zelensky sulle elezioni e intensifica i toni: nuovi raid russi su Odessa dayitalianews.com
Lazio, boom di infortuni sul lavoro: +12% nel 2025. Cgil: “Maglia nera e colpiscono sempre più gli anziani” romadailynews.it
Roma, 23enne violentata vicino alla metro Jonio: indagini in corso, caccia al branco romadailynews.it