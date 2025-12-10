JB in concerto a Roma

JB torna dal vivo l’11 dicembre a Roma con un esclusivo concerto in acustico (piano e voce) al Flora (via Ambrosini 186, inizio ore 21:30). Una serata speciale che includerà anche l’anteprima del videoclip ufficiale di Come sei – in uscita il giorno successivo – e alcuni brani natalizi rivisitati. 🔗 Leggi su Romatoday.it

