jazz amore e atmosfere noir due date per il fine settimana

Un’esplorazione sonora, sulle note del jazz, ispirata alle atmosfere e alle colonne sonore dei grandi film del cinema noir, tra richiami a città notturne, tocchi di malinconia e mistero, immagini di femme fatale, detective e luci riflesse nella pioggia. E poi gli intrecci tra jazz e poesia nel parlare d’amore. Doppio appuntamento con i ritmi e le melodie del jazz in Brianza questo fine settimana. A Sovico sabato alle 21 sarà il palco del centro culturale teatro OppArt ad accogliere Cinenoir Jazz, un concerto del New Open Circle 4et con musiche ispirate ai classici del cinema noir. Il quartetto formato da Maurizio Signorino al sassofono tenore e soprano, Giuseppe Gallucci alla chitarra elettrica, Riccardo Vigoré al contrabbasso e Danilo Sala alla batteria condurrà in un percorso tra improvvisazioni eleganti e temi noti, passando da momenti intimi e lirici a esplosioni ritmiche, seguendo vari filoni del jazz. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it