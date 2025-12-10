Jazz amore e atmosfere noir Due date per il fine settimana
Un viaggio tra jazz e atmosfere noir, tra le note di un’epoca cinematografica intrisa di mistero e malinconia. Due appuntamenti nel fine settimana invitano a immergersi in un mondo di città notturne, femme fatale e detective, creando un’esperienza sonora ispirata alle colonne sonore dei grandi film del cinema noir.
Un’esplorazione sonora, sulle note del jazz, ispirata alle atmosfere e alle colonne sonore dei grandi film del cinema noir, tra richiami a città notturne, tocchi di malinconia e mistero, immagini di femme fatale, detective e luci riflesse nella pioggia. E poi gli intrecci tra jazz e poesia nel parlare d’amore. Doppio appuntamento con i ritmi e le melodie del jazz in Brianza questo fine settimana. A Sovico sabato alle 21 sarà il palco del centro culturale teatro OppArt ad accogliere Cinenoir Jazz, un concerto del New Open Circle 4et con musiche ispirate ai classici del cinema noir. Il quartetto formato da Maurizio Signorino al sassofono tenore e soprano, Giuseppe Gallucci alla chitarra elettrica, Riccardo Vigoré al contrabbasso e Danilo Sala alla batteria condurrà in un percorso tra improvvisazioni eleganti e temi noti, passando da momenti intimi e lirici a esplosioni ritmiche, seguendo vari filoni del jazz. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
50° anniversario della fondazione Jazz Studio Orchestra, al via con “Amore, Bis!”
Zucchero a Umbria Jazz con un’Overdose d’Amore. Il concerto all’Arena Santa Giuliana sabato 11 luglio
"Jazz, pugni, haters, lacrime e un'autoradio": Morello e Brancale, l'amore tra un pugile e una cantante
Una tracklist sulle pene d’amore e musiche d’ansia per l’episodio 123 di Stagione Zero. Tante nuove uscite dall’emisfero jazz e non solo, qualche incursione elettronica e vari riferimenti a suoni etnici di varie parti del mondo. --- Ascolta il podcast > https://neura - facebook.com Vai su Facebook
Ghiacciai, il caldo non dà tregua. Neve perenne solo a 3.200 metri. Altri due giganti si sono estinti ilgiorno.it
Una golf car per le visite al cimitero ilgiorno.it
Messa in sicurezza del territorio. San Baronto, attenzione massima. Molte opere pure in Valdinievole lanazione.it
Il Pd in attesa di Fossi. Congresso o ’percorso’. Il partitone bloccato. Vanno avanti solo le liti lanazione.it
Se il nome del bebé rovina la serata ilrestodelcarlino.it
Il giorno delle Marche: "Giovani protagonisti". Doppio riconoscimento a Raffaeli e D’Orsogna ilrestodelcarlino.it