Jalisse | Carlo Conti aveva scelto un nostro brano
I Jalisse, esclusi per la ventinovesima volta dal Festival di Sanremo, hanno recentemente rivelato nuovi dettagli sulla loro mancata partecipazione. Nonostante la comunicazione ufficiale già avvenuta settimane fa, emergono ora ulteriori informazioni che gettano nuova luce sulla loro esclusione e sul coinvolgimento di Carlo Conti.
Se è vero che la loro esclusione, per la ventinovesima volta, è stata comunicata loro qualche settimana fa, nelle ultime ore sono arrivati nuovi dettagli sulla mancata partecipazione dei Jalisse al prossimo Festival di Sanremo. A spiegare cosa è successo è stato il duo composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci invitato da Caterina Balivo nella trasmissione "La volta buona" di Rai Uno. L'amarezza dei Jalisse. Nel corso della puntata, con la solita ironia che li contraddistingue, è stato mandato in onda il video in cui la coppia ha "festeggiato" con due palloncini rossi e la scritta "29" l'annuncio di Carlo Conti che non li ha nominati tra i cantanti in gara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sanremo 2026, i Jalisse e il nuovo no: “Carlo Conti aveva scelto un brano, poi…”
La Volta Buona, le pagelle del 9 dicembre: Jalisse contro Carlo Conti (5), il funerale di Sandro Giacobbe (Senza voto)
Il Difforme. . Esclusi ancora una volta dal Festival di Sanremo. I Jalisse anche per l’edizione 2026 non sono stati scelti da Carlo Conti. Il duo musicale lo ha raccontato oggi a La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo. Alessandra Drusian e il c Vai su Facebook
I Jalisse, dopo aver festeggiato il rifiuto da Sanremo 2026, parlano di Carlo Conti e della speranza di tornare un giorno all'Ariston #Jalisse #Sanremo2026 #CarloConti Vai su X
Sanremo 2026, Jalisse contro Carlo Conti: “Aveva scelto un nostro brano, poi...”, il retroscena del suggerimento 'tradito' - Un confronto diretto, in cui la coppia musicale ripercorre la nuova esclusione dal Festival e racconta a La volta buona cosa è accaduto davvero nelle ultime settimane. Come scrive libero.it
Bimbo morto in asilo nido, tre educatrici indagate imolaoggi.it
4mila tifosi del Napoli a Lisbona nonostante lo sciopero ilnapolista.it
Gaza, giornalisti guidati dall’esercito israeliano in un tunnel di Hamas lapresse.it
Merv, la recensione: serve un cane per far funzionare una coppia? movieplayer.it
Controlli alto impatto dei Carabinieri tarantinitime.it
Auguri a Fico dai 14 Enti di promozione sportiva della Campania, in rappresentanza di oltre mezzo milione di ... puntomagazine.it