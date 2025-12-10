Jalisse | Carlo Conti aveva scelto un nostro brano

I Jalisse, esclusi per la ventinovesima volta dal Festival di Sanremo, hanno recentemente rivelato nuovi dettagli sulla loro mancata partecipazione. Nonostante la comunicazione ufficiale già avvenuta settimane fa, emergono ora ulteriori informazioni che gettano nuova luce sulla loro esclusione e sul coinvolgimento di Carlo Conti.

Se è vero che la loro esclusione, per la ventinovesima volta, è stata comunicata loro qualche settimana fa, nelle ultime ore sono arrivati nuovi dettagli sulla mancata partecipazione dei Jalisse al prossimo Festival di Sanremo. A spiegare cosa è successo è stato il duo composto da Alessandra Drusian e Fabio Ricci invitato da Caterina Balivo nella trasmissione "La volta buona" di Rai Uno. L'amarezza dei Jalisse. Nel corso della puntata, con la solita ironia che li contraddistingue, è stato mandato in onda il video in cui la coppia ha "festeggiato" con due palloncini rossi e la scritta "29" l'annuncio di Carlo Conti che non li ha nominati tra i cantanti in gara.