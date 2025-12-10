Jakub Mensik non sarà in gara alle Next Gen ATP Finals 2025

Jakub Mensik non parteciperà alle Next Gen ATP Finals 2025. Il tennista ceco ha informato gli organizzatori della sua assenza, che quest’anno si terranno a Jeddah, confermando così la sua non qualificazione tra gli otto finalisti del torneo dedicato ai giovani talenti del circuito ATP.

Niente Next Gen ATP Finals per Jakub Mensik. Il ceco ha comunicato all’organizzazione del torneo, di scena quest’anno (come negli ultimi tre) a Jeddah (Gedda), che non sarà degli 8 che lo disputeranno. Il suo forfait si aggiunge a quello di Joao Fonseca, l’altro nome di spicco che avrebbe dovuto partecipare. Molto sintetico il comunicato social dell’organizzazione: “ Jakub Mensik si è cancellato dalle Next Gen ATP Finals 2025 a causa di una prescrizione medica. Auguriamo a Jakub il meglio per il suo recupero e la sua preparazione per la stagione dell’ATP Tour 2026 “. Mensik sarebbe stato ampiamente il numero 1 del seeding e favorito per la vittoria finale, ma questo ruolo ora passa nelle mani dell’americano Learner Tien, numero 28 del mondo e a questo punto ultimo rimasto del terzetto di big che avrebbe potuto caratterizzare la rassegna. 🔗 Leggi su Oasport.it