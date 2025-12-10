Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano Conference League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte in Polonia?

In vista della sfida tra Jagiellonia Bialystok e Rayo Vallecano, in programma il 11 dicembre 2025 alle 18:45, analizziamo formazioni, quote e pronostici. Le due squadre si affrontano in Conference League, con la possibilità di vedere almeno un gol per parte, mentre il Rayo Vallecano si concentra sull’avventura europea, tra entusiasmo e sacrifici in campionato.

Il Rayo Vallecano si è tuffato con grande entusiasmo nell'avventura europea: la possibilità di giocare la Conference League ha probabilmente tolto più di qualche punto in campionato alla squadra di Vallecas ma è comprensibile che i madrileni diano tutto per vivere questo magnifico viaggio della Conference League. Il problema è che il rendimento non è .

