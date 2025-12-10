Jacqueline Luna presenta a Roma il suo progetto GiveMe | il negozio aperto solo per 2 giorni

Jacqueline Luna Di Giacomo, influencer di stile, debutta nel mondo dell'imprenditoria con il suo progetto

Da influencer di stile a giovane imprenditrice della moda sostenibile, Jacqueline Luna Di Giacomo apre a Roma il primo pop-up store del suo brand di abbigliamento GiveMe. Un negozio temporaneo, aperto solo due giorni, proprio sotto le feste di Natale, per presentare dal vivo ai followers, ma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Jacqueline Luna presenta a Roma il suo brand. Ultimo ci sarà? - A darne l'annuncio, sui social, è Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi e compagna di Ultimo. Riporta romatoday.it

