jacopo sol lancia il nuovo singolo gran finale

Il nuovo singolo di Jacopo Sol, anticipato ai fan durante il suo primo tour nei club lo scorso ottobre, è Gran finale. Il nuovo singolo di Jacopo Sol, in uscita venerdì 12 dicembre e già anticipato ai fan durante il suo primo tour nei club lo scorso ottobre, è Gran finale. Racconta la capacità di guardare indietro senza rimpianti, di abbracciare ciò che è stato con gratitudine e insieme di guardare avanti con coraggio. È la storia di due persone che si separano senza smettere di volersi bene, senza chiudere le porte ai sentimenti e alle emozioni vissuti insieme. Lei era lì quando lui non riusciva a vedersi, quando non sapeva dove finissero i propri sogni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

