Jacobs | Sulla Federazione mi sono sfogato volevo togliermi un peso di qualcosa che mi ha ferito

Dopo l’intervista a La Stampa e il duro sfogo sulla Federatletica, Marcell Jacobs torna a parlare, questa volta a Sky Sport durante un evento a Milano. Il velocista romano ha condiviso i suoi pensieri e le sue emozioni, cercando di chiarire le sue posizioni e i motivi delle sue recenti dichiarazioni.

Dopo l'intervista rilasciata a La Stampa e lo sfogo contro la Federatletica, Marcell Jacobs è tornato a parlare, stavolta ai microfoni di Sky Sport durante un evento a Milano. Le parole di Jacobs. Di seguito, quanto dichiarato da Jacobs: « Qualora dovessi ritrovare quella scintilla che sto cercando di riaccendere a tutti i costi, mi piacerebbe avere situazioni chiare in cui potermi allenare al 100%. Nel caso non sarebbe per un anno, ma almeno per tre. L'obiettivo a quel punto sarebbe Los Angeles 2028 ». Sulle dichiarazioni a La Stampa dove annunciava "La Federazione mi ha preso in giro", ha commentato: « Mi sono sfogato, volevo togliermi del peso dalle spalle.

