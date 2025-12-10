Jacobs si apre sul momento difficile | Mi sono sentito messo da parte ora devo ritrovare la mia scintilla
L'atleta olimpico Jacobs condivide il momento di difficoltà attraversato, parlando di sentirsi messo da parte e della necessità di ritrovare la propria motivazione. Tra riflessioni sul futuro, richieste di supporto e nuovi progetti imprenditoriali, il campione apre uno spiraglio sulla sua fase di transizione e sulle sfide che lo attendono.
Il campione olimpico confida il proprio malessere e riflette sul futuro: tra bisogno di supporto, fase di transizione e nuovi progetti imprenditoriali. Le parole di Marcell Jacobs tornano a far discutere dopo l’intervista rilasciata a La Stampa, in cui l’olimpionico dei 100 metri aveva parlato della scintilla “spenta” chiamando in causa la Fidal. In un incontro con gli studenti delle scuole lombarde a Milano, il velocista ha approfondito il proprio stato d’animo spiegando cosa, in questi mesi, lo abbia realmente ferito. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Marcell Jacobs preso in giro dalla Federazione? Mei | Da chi e da cosa? Rifiutato un tecnico per prendere i tempi - Zazoom Social News
Calciomercato Roma | sarà separazione con Dybala? - Zazoom Social News
" " Marcell Jacobs non usa giri di parole per descrivere il suo stato d'animo, che perdura da mesi Non si è fatta attendere la risposta del presidente della Fidal Stefano Mei: “Dice che si è sentito preso in g Vai su Facebook
"Frances Simione Jacobs" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X