Jacobs si apre sul momento difficile | Mi sono sentito messo da parte ora devo ritrovare la mia scintilla

Il campione olimpico confida il proprio malessere e riflette sul futuro: tra bisogno di supporto, fase di transizione e nuovi progetti imprenditoriali. Le parole di Marcell Jacobs tornano a far discutere dopo l'intervista rilasciata a La Stampa, in cui l'olimpionico dei 100 metri aveva parlato della scintilla "spenta" chiamando in causa la Fidal. In un incontro con gli studenti delle scuole lombarde a Milano, il velocista ha approfondito il proprio stato d'animo spiegando cosa, in questi mesi, lo abbia realmente ferito.