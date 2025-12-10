Jacobs la scintilla si è spenta | Non sento più la pista tra Los Angeles 2028 e le accuse alla Fidal con replica

Marcell Jacobs, protagonista di imprese memorabili a Tokyo, annuncia di aver perso la motivazione per correre, segnando un momento di riflessione e cambiamento nell’atletica italiana. Tra dubbi sul futuro, l’assenza di entusiasmo e accuse alla Fidal, il campione si confronta con un sentimento che mette in discussione la sua carriera e il suo rapporto con lo sport.

Il campione che non vuole più correre: la confessione che scuote l’atletica. Marcell Jacobs, l’uomo che ha riscritto la storia dello sport italiano nelle notti irripetibili di Tokyo, oggi confessa di aver perso ciò che per un atleta è più prezioso dell’oro: il desiderio. Non la velocità, non la tenuta fisica, non la potenza. La voglia. « Mi manca il primo passo, la voglia di andare in campo ad allenarmi», racconta in una lunga intervista in cui mette a nudo dubbi, esaurimento emotivo e un futuro che, all’improvviso, sembra meno definito. È una rivelazione spiazzante per chi lo ha visto trasformarsi in fulmine, icona, simbolo planetario dello sprint. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Jacobs, la scintilla si è spenta: «Non sento più la pista», tra Los Angeles 2028 e le accuse alla Fidal con replica

