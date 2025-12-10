Jacobs | Futuro? Sono in fase riflessiva mi sono tolto tante soddisfazioni

Jacobs riflette sul suo percorso e sul futuro, evidenziando come abbia già raggiunto molte soddisfazioni personali. Parlando dell’esperienza con i giovani, sottolinea il desiderio di essere un esempio positivo, mantenendo un atteggiamento riflessivo e aperto alle prossime sfide.

(Adnkronos) – “Com’è andata l’esercitazione con i ragazzi? Bene, bene. Io ho sempre avuto questo grande obiettivo nella vita, diventare qualcuno un giorno per poter essere d’esempio per i più giovani, per i ragazzi. Per cercare di spronarli, far capire anche col mio percorso che non è mai stato troppo facile ma lottando si può . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Jacobs: “Futuro? Sono in fase riflessiva, mi sono tolto tante soddisfazioni”

Le incertezze di Jacobs sul suo futuro: "Troppe cose mi hanno fatto perdere la scintilla" Vai su X

JACOBS, LE VERITÀ NELL’INTERVISTA ALLA STAMPA: NON È ANCORA SCATTATA LA SCINTILLA Marcell rompe il silenzio con Giulia Zonca e racconta dubbi, tensioni e condizioni per il suo futuro su La Stampa Nell’intervista parla di scintilla spenta, r - facebook.com Vai su Facebook

Atletica: Jacobs, “futuro? Sono in fase riflessiva” - Il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 Marcell Jacobs a Palazzo Lombardia ha incontrato piccoli atleti delle scuole della regione ... Da sportfair.it