Jacobs | Futuro? Sono in fase riflessiva mi sono tolto tante soddisfazioni
Jacobs riflette sul suo percorso e sul futuro, evidenziando come abbia già raggiunto molte soddisfazioni personali. Parlando dell’esperienza con i giovani, sottolinea il desiderio di essere un esempio positivo, mantenendo un atteggiamento riflessivo e aperto alle prossime sfide.
(Adnkronos) – “Com’è andata l’esercitazione con i ragazzi? Bene, bene. Io ho sempre avuto questo grande obiettivo nella vita, diventare qualcuno un giorno per poter essere d’esempio per i più giovani, per i ragazzi. Per cercare di spronarli, far capire anche col mio percorso che non è mai stato troppo facile ma lottando si può . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Le incertezze di Jacobs sul suo futuro: "Troppe cose mi hanno fatto perdere la scintilla" Vai su X
JACOBS, LE VERITÀ NELL’INTERVISTA ALLA STAMPA: NON È ANCORA SCATTATA LA SCINTILLA Marcell rompe il silenzio con Giulia Zonca e racconta dubbi, tensioni e condizioni per il suo futuro su La Stampa Nell’intervista parla di scintilla spenta, r - facebook.com Vai su Facebook
Atletica: Jacobs, “futuro? Sono in fase riflessiva” - Il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 Marcell Jacobs a Palazzo Lombardia ha incontrato piccoli atleti delle scuole della regione ... Da sportfair.it
