Jacobs | E’ una fase riflessiva della mia vita L’importante è non mollare mai negli obiettivi
In questa fase della sua vita, Jacobs riflette sul percorso personale e sugli obiettivi futuri. Con determinazione, sottolinea l'importanza di non arrendersi mai e di continuare a lavorare per diventare un esempio positivo per le nuove generazioni. Un impegno che si manifesta anche nelle sue recenti esercitazioni con i giovani, sempre orientate a ispirare e guidare i più giovani.
“Com’è andata l’esercitazione con i ragazzi? Bene, bene. Io ho sempre avuto questo grande obiettivo nella vita, diventare qualcuno un giorno per poter essere d’esempio per i più giovani, per i ragazzi. Per cercare di spronarli, far capire anche col mio percorso che non è mai stato troppo facile ma lottando si può arrivare ovunque”. Lo ha detto il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 Marcell Jacobs a Palazzo Lombardia, dove ha incontrato piccoli atleti delle scuole della regione nello ‘Sprint finale verso Milano Cortina 2026’. “Io credo che nella vita ci siano tantissime fasi – ha aggiunto Jacobs – e arrivano poi momenti in cui bisogna prendere delle decisioni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Marcell Jacobs all'evento 'Sprint finale verso Milano Cortina': «Il futuro? Sono in una fase riflessiva della mia vita. Devo ricercare la scintilla dentro di me» - Marcell Jacobs è stato ospite dell'evento "Sprint finale verso Milano Cortina 2026" organizzato con la Regione in piazza Città di Lombardia a Milano, che si ... Segnala ilgazzettino.it
Marcell Jacobs, il campione stanco: “Sono in una fase riflessiva, serve uno scatto di testa” - L’olimpionico di Tokyo 2020 a tu per ti coi ragazzi in un evento di lancio delle Olimpiadi di Milano Cortina: “Fossi un atleta dei Giochi invernali? Si legge su msn.com
Napoli vs Hellas Verona Mercoledì 07/01 ore 18:30 Al via la fase 1 di vendita riservata ai possessori di Fidelity Card Acquista ora: https://sscnapoli.ticketone.it/catalog Vai su Facebook
Basilea-Aston Villa (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Se il fascismo non è un'opinione, l'antifascismo non può essere un clichè ilfoglio.it
Tatiana Tramacere a Chi l’ha visto: ‘Chiedo scusa a tutti’, social chiusi e fascicolo ancora aperto notizieaudaci.it
Artisti esordienti: quanto è difficile emergere nel panorama musicale italiano odierno? metropolitanmagazine
Valanga Rosa, la storia mai raccontata che ha cambiato per sempre lo sci femminile dilei.it
PlayStation Plus Extra e Premium, Sony ha annunciato i giochi gratis di Dicembre 2025 per PS5 e PS4 game-experience.it