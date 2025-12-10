Jacobs | E’ una fase riflessiva della mia vita L’importante è non mollare mai negli obiettivi

In questa fase della sua vita, Jacobs riflette sul percorso personale e sugli obiettivi futuri. Con determinazione, sottolinea l'importanza di non arrendersi mai e di continuare a lavorare per diventare un esempio positivo per le nuove generazioni. Un impegno che si manifesta anche nelle sue recenti esercitazioni con i giovani, sempre orientate a ispirare e guidare i più giovani.

"Com'è andata l'esercitazione con i ragazzi? Bene, bene. Io ho sempre avuto questo grande obiettivo nella vita, diventare qualcuno un giorno per poter essere d'esempio per i più giovani, per i ragazzi. Per cercare di spronarli, far capire anche col mio percorso che non è mai stato troppo facile ma lottando si può arrivare ovunque". Lo ha detto il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 Marcell Jacobs a Palazzo Lombardia, dove ha incontrato piccoli atleti delle scuole della regione nello 'Sprint finale verso Milano Cortina 2026'. "Io credo che nella vita ci siano tantissime fasi – ha aggiunto Jacobs – e arrivano poi momenti in cui bisogna prendere delle decisioni.