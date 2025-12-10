It’s a Wonderful Knife 2023 come finisce | spiegazione del finale
It’s a Wonderful Knife è un film commedia-horror natalizio del 2023, che va in onda stasera su Rai 4. Protagonista della trama è Winnie Carruther, un’adolescente che un anno prima ha salvato la sua città da un serial killer mascherato. Oggi si sente, però, intrappolata in una vita che non vuole. Quando esprime il desiderio di non essere mai nata, finisce in un mondo alternativo, dove l’assassino è ancora vivo e continua a uccidere. It’s a Wonderful Knife su Rai 4: riassunto trama completa. Leggi anche: Visions – Passione mortale (2023) come finisce: spiegazione finale. Il film è ambientato nella città Angel Falls e ruota intorno alla famiglia Carruthers. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
Alle 21.20 "It's a Wonderful Knife" di Tyler Macintyre con Jane Widdop, Joel McHale, Justin Long | Un anno dopo aver salvato la sua città da un serial killer, Winnie desidera non essere mai nata, ma si ritrova invece in una realtà dove l'assassin
FILM IN TV STASERA - IN CHIARO - PRIME TIME
ITALIA 1 Film Interstellar
Rai 2 Film Con Air
La7 Film L'uomo della pioggia
20 Mediaset Film Ocean's 8
RAI 4 Film It's a Wonderful Knife
IRIS Film Schegge di paura
RAIMOVIE Film The Queen - La regina
It's a Wonderful Knife - In Angel Falls, the teenager Winnie Carruthers (Jane Widdop) is walking with her mother Judy (Erin Boyes), her father David (Joel McHale) and her brother Jimmy (Aiden Howard) during Christmas Eve, ... Lo riporta imdb.com
