Italiano travolto e ucciso da onda anomala mentre pesca a Lanzarote Riccardo Rocco aveva 27 anni
Un giovane italiano di 27 anni, Riccardo Rocco di Padova, è stato vittima di un'onda anomala mentre pescava a Lanzarote. Soccorritori lo hanno individuato ancora vivo in mare dall’alto con un elicottero, ma purtroppo il giovane è deceduto poche ore dopo il ricovero in ospedale.
Pisa travolto a Bologna (4-0): la squadra di Italiano fa il rullo compressore. Nerazzurri alla deriva. Pagelle
Calcio italiano travolto da un nuovo scandalo: sta saltando tutto
Addio ad Antonio Vargiu, leggenda dell’hockey romano. Travolto da una moto a Ostia, è morto dopo due settimane di agonia. Ha formato generazioni di atleti e rappresentato un esempio per lo sport italiano. Vai su Facebook
