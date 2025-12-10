Italiano travolto e ucciso da onda anomala mentre pesca a Lanzarore Riccardo Rocco aveva 27 anni

Riccardo Rocco, 27enne di Padova, è stato travolto e ucciso da un’onda anomala mentre pescava a Lanzarote. Soccorritori lo hanno individuato vivo in mare dall’alto con un elicottero, ma purtroppo il giovane è deceduto poche ore dopo in ospedale. La tragedia sottolinea i pericoli delle condizioni marine imprevedibili in zona.

I soccorritori lo hanno individuato in mare dall’alto con un elicottero mentre era ancora vivo ma il 27enne padovano purtroppo è deceduto poche ore dopo in ospedale. Soccorso e trasportato in ospedale anche l’amico che era in stato di ipotermia ma è fuori pericolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pisa travolto a Bologna (4-0): la squadra di Italiano fa il rullo compressore. Nerazzurri alla deriva. Pagelle

Calcio italiano travolto da un nuovo scandalo: sta saltando tutto

Italiano di 27 anni morto a Lanzarote: travolto da un'onda mentre pescava e trascinato nell'Oceano Vai su X

Addio ad Antonio Vargiu, leggenda dell’hockey romano. Travolto da una moto a Ostia, è morto dopo due settimane di agonia. Ha formato generazioni di atleti e rappresentato un esempio per lo sport italiano. Vai su Facebook