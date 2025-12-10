Italiano travolto e ucciso da onda anomala mentre pesca a Lanzarore Riccardo Rocco aveva 27 anni
Riccardo Rocco, 27enne di Padova, è stato travolto e ucciso da un’onda anomala mentre pescava a Lanzarote. Soccorritori lo hanno individuato vivo in mare dall’alto con un elicottero, ma purtroppo il giovane è deceduto poche ore dopo in ospedale. La tragedia sottolinea i pericoli delle condizioni marine imprevedibili in zona.
I soccorritori lo hanno individuato in mare dall’alto con un elicottero mentre era ancora vivo ma il 27enne padovano purtroppo è deceduto poche ore dopo in ospedale. Soccorso e trasportato in ospedale anche l’amico che era in stato di ipotermia ma è fuori pericolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
