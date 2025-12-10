Italiano Celta in fiducia ma vogliamo altri punti per la classifica

Il Bologna affronta la sfida contro il Celta Vigo con fiducia, ma con l'obiettivo di raccogliere altri punti per migliorare la classifica. La squadra, reduce da un avvio difficile, ha mostrato progressi e determinazione, mentre rimangono alcuni dubbi su Lucumì e Ferguson. Il tecnico ha chiesto ai giocatori di uscire dalla partita con orgoglio e consapevolezza dei propri mezzi.

