Italia trovata morta con un asciugamano sul viso e casa distrutta | le prime parole del fratello
Il fratello di Giovanna Piras ricostruisce il terribile momento in cui ha scoperto la sorella senza vita nella loro abitazione di Muggiò, il 8 dicembre. La notizia della morte, avvolta dal mistero e dalla tragedia, ha scosso l’intera comunità, portando alla luce una scena drammatica che lascia senza parole.
Il racconto del fratello di Giovanna Piras restituisce tutta la drammaticità del momento in cui ha scoperto la sorella ormai senza vita nella casa di Muggiò, nel pomeriggio dell’8 dicembre. Spiega che quel giorno aveva provato più volte a contattarla senza riuscirci e che proprio questo silenzio lo aveva allarmato: «Facevo tutto per lei, ma quel giorno non si è fatta sentire. Dopo averla chiamata più volte sono andato a casa sua e l’ho trovata stesa a terra». Secondo quanto riferito, l’appartamento era completamente in disordine, con il blocchetto della serratura mancante e un asciugamano posato sul viso della donna. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
