Italia senza negozi | oltre mille i comuni privi di alimentari mentre esplode l'e-commerce
In Italia, oltre mille comuni sono privi di negozi di alimentari, mentre l’e-commerce registra una crescita esponenziale. La perdita di botteghe nei piccoli centri e nelle periferie minaccia il tessuto commerciale locale, portando a un rischio di isolamento e impoverimento delle comunità rurali e periferiche.
Piccoli centri e periferie delle città italiane perdono botteghe e negozi di vicinato. Tra chiusure record e spostamento degli acquisti online, interi territori rischiano l'isolamento commerciale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Oggi la holding milanese conta 580 negozi in Italia, di cui 22 e un dispensario in provincia - facebook.com Vai su Facebook
Italia senza negozi: oltre mille i comuni privi di alimentari mentre esplode l’e-commerce - Tra chiusure record e spostamento degli acquisti online, interi territori rischiano l’isolamento commerciale. Scrive fanpage.it
