Italia e America250 un’intesa che lega memoria alleanza e futuro strategico
L’Italia e America250 rafforzano la loro collaborazione attraverso un accordo firmato a Washington, con l’obiettivo di celebrare il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti nel 2026, consolidando memoria, alleanza e prospettive future.
Oggi, a Washington, l’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci, ha firmato il “Memorandum of Understanding for Cooperation in Support of the 250th Anniversary of the United States of America”, un protocollo d’intesa con America250, l’organismo che coordina le celebrazioni per il 250° anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza americana, in programma il 4 luglio 2026. Un evento altamente simbolico che si somma ai vari appuntamenti che il prossimo anno vedranno gli Usa al centro del palcoscenico globale, dai Mondiali di Calcio al G20. L’accordo siglato oggi a Villa Firenze collegherà simbolicamente e politicamente quella data fondativa della storia statunitense con un altro traguardo: i 165 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Formiche.net
