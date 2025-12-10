It | Welcome to Derry la teoria che appassiona il web | chi è davvero la madre di Richie?
L'episodio 7 di It: Welcome to Derry ha suscitato interesse tra i fan, alimentando teorie sulla vera identità della madre di Richie. In particolare, alcuni ipotizzano che Marge, una delle bambine protagoniste, possa essere la madre del personaggio centrale Richie Tozier, collegando così la serie agli eventi del romanzo di Stephen King.
L’episodio 7 di It: Welcome to Derry ha portato parte del pubblico a ipotizzare che Marge, una delle bambine protagoniste della serie, possa essere la madre di Richie Tozier, personaggio centrale del romanzo It di Stephen King e dei film diretti da Andy Muschietti. La serie non lo afferma mai apertamente, ma alcuni elementi introdotti nell’episodio e in quelli precedenti hanno alimentato questa lettura tra gli spettatori. Marge e Rich Santos sono due dei bambini protagonisti del prequel e il loro rapporto è presente fin dagli episodi iniziali. Nel settimo episodio, Rich muore, diventando una delle vittime di It. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
