It | Welcome to Derry la teoria che appassiona il web | chi è davvero la madre di Richie?

L'episodio 7 di It: Welcome to Derry ha portato parte del pubblico a ipotizzare che Marge, una delle bambine protagoniste della serie, possa essere la madre di Richie Tozier, personaggio centrale del romanzo It di Stephen King e dei film diretti da Andy Muschietti. La serie non lo afferma mai apertamente, ma alcuni elementi introdotti nell'episodio e in quelli precedenti hanno alimentato questa lettura tra gli spettatori. Marge e Rich Santos sono due dei bambini protagonisti del prequel e il loro rapporto è presente fin dagli episodi iniziali. Nel settimo episodio, Rich muore, diventando una delle vittime di It.