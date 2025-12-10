Istamina oltre i limiti | richiamo in tutta Italia per questo prodotto sempre in tavola a Natale

Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo nazionale per un lotto di colatura di alici a marchio Armatore, in seguito a un livello di istamina superiore ai limiti consentiti. Il prodotto, molto presente sulle tavole natalizie, rappresenta un potenziale rischio per la salute e viene ritirato dal mercato per garantire la sicurezza dei consumatori.

Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso di richiamo riguardante un lotto di colatura di alici riserva a marchio Armatore, dopo il riscontro di un tasso di istamina superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente. Il prodotto è venduto in bottigliette di vetro da 100 ml, identifica il lotto CLV723 e riporta come termine minimo di conservazione (TMC) la data 01072027. Qual è il prodotto interessato. La colatura di alici richiamata è stata prodotta dal Consorzio Bluefish, nello stabilimento situato in via Terre Risaie 29, Salerno, identificato con il marchio IT U6W7B CE. L’anomalia riscontrata riguarda una presenza eccessiva di istamina, sostanza che, se consumata in quantità elevate, può provocare sintomi come arrossamenti, mal di testa, nausea e reazioni simili a quelle allergiche. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

