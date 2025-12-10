Irpinia e Sannio vent’anni di rubinetti a intermittenza | i Sindaci chiamano lo Stato

Irpinia e Sannio affrontano da vent’anni interruzioni nell’erogazione dell’acqua, causando difficoltà alle comunità locali. Questa mattina, i sindaci delle zone interessate si sono recati a Roma per chiedere l’intervento dello Stato e trovare soluzioni efficaci a una emergenza che perdura nel tempo.

Questa mattina, i sindaci irpini si sono recati a Roma per richiamare l’attenzione del Governo sulla grave emergenza idrica che sta colpendo il territorio. In questa occasione, hanno consegnato un documento ufficiale al sottosegretario Tullio Ferrante, illustrando la criticità della situazione e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Emergenza idrica in Irpinia e Sannio: i sindaci chiedono al Governo un Fondo straordinario e un Commissario per rifare le reti idriche - facebook.com Vai su Facebook

Dazi: Irpinia-Sannio, vendite negli Usa valgono 30% dell'export - I dazi imposti dalla Casa Bianca all'Unione europea impensieriscono gli operatori del vino di Irpinia e Sannio alla vigilia del 57/o Vinitaly. Riporta ansa.it