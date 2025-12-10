Irene Pivetti spiega la rivoluzione-Meloni | Le donne in politica prima di lei

Il ruolo delle donne in politica ha conosciuto importanti tappe di progresso nel corso degli anni. Irene Pivetti, all’età di 31 anni, è stata la più giovane presidente della Camera dei Deputati, aprendo la strada a nuove generazioni di donne leader. In questo articolo, Pivetti analizza la rivoluzione rappresentata da Giorgia Meloni e il percorso femminile nel panorama politico italiano.

La più giovane donna a ricoprire il ruolo di presidente della Camera. Irene Pivetti aveva solo 31 anni quando sedette sullo scranno più alto di Montecitorio. Ora, dopo la condanna a quattro anni per evasione fiscale e autoriciclaggio, la sua vita è cambiata ma certe emozioni non si dimenticano. "Sentivo la responsabilità, non solo mia, di tutti noi nuova gente dentro le istituzioni, di cambiare le cose, per portare più libertà, molta più libertà. E l’occasione era reale. Quello che non avevamo capito era che destabilizzare un sistema senza completare l’affermazione del nuovo lasciava la nostra fame di libertà del tutto indifesa, esposta all’aggressione di poteri molto più astuti della democrazia, che da quel momento utilizzarono le parole del cambiamento come leva per una destabilizzazione permanente". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Irene Pivetti spiega la rivoluzione-Meloni: "Le donne in politica prima di lei..."

Irene Pivetti, Dal Potere Alla Bancarotta: Ecco Cosa Fa Oggi Per Vivere!

Irene Pivetti oggi: dalla bancarotta a nuove opportunità di vita

Stando ai rumor, sul mitico sgabello ci saranno Isabella Rossellini, Irene Pivetti e Simone Susina. "Mistero" sulla presenza di Maria de Filippi

Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale - facebook.com Vai su Facebook

Pivetti: “Evasione? Sono innocente e lo dimostrerò”/ “Bossi ha reso possibile la rivoluzione liberale” - Irene Pivetti si racconta al Tempo: il primo incontro con Umberto Bossi nella Lega lombarda, le accuse di evasione e l'attualità politica ... Lo riporta ilsussidiario.net