Irene Pivetti guai col fisco e dramma giudiziario l’Appello conferma la condanna a 4 anni Ma lei rilancia | Sono innocente

Secoloditalia.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Irene Pivetti, ex presidente della Camera, è stata condannata a quattro anni di reclusione dalla Corte d’Appello di Milano, che ha confermato la sua condanna per auto-riciclaggio ed evasione fiscale. La politica ha annunciato il suo impegno a dimostrare la propria innocenza, mentre il procedimento giudiziario prosegue.

I giudici della Corte d’Appello di Milano hanno confermato la condanna per l’ex presidente della Camera Irene Pivetti accusata di auto-riciclaggio ed evasione fiscale. Nella precedente sessione i giudici della quarta sezione penale del tribunale di Milano avevano condannato a 4 anni l’imputata e avevano disposto la confisca di oltre 3,4 milioni di euro. La conferma riguarda anche gli altri due imputati il pilota di rally Leonardo Isolani e la moglie Manuela Mascoli che in primo grado erano stati condannati a due anni (pena sospesa). Le motivazioni saranno rese note tra 90 giorni. Irene Pivetti, in Appello i giudici confermano la condanna a 4 anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

