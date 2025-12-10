Irene Pivetti confermata la condanna a 4 anni | Sono innocente

Today.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione per Irene Pivetti, ex presidente della Camera, per evasione fiscale e autoriciclaggio. L'ex politica si dichiara innocente, mentre la sentenza definitiva si aggiunge alle vicende giudiziarie che la coinvolgono.

La Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio per l'ex presidente della Camera Irene Pivetti. La sentenza emessa oggi, 10 dicembre, riguarda una serie di operazioni commerciali datate 2016 per circa 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

irene pivetti confermata condannaIrene Pivetti, condanna a 4 anni confermata: nel mirino operazioni commerciali per 10 milioni di euro. «Sono innocente» - La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio per l'ex presidente della Camera. Segnala ilmattino.it