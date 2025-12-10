Irene Pivetti confermata la condanna a 4 anni | Sono innocente
La Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione per Irene Pivetti, ex presidente della Camera, per evasione fiscale e autoriciclaggio. L'ex politica si dichiara innocente, mentre la sentenza definitiva si aggiunge alle vicende giudiziarie che la coinvolgono.
La Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio per l'ex presidente della Camera Irene Pivetti. La sentenza emessa oggi, 10 dicembre, riguarda una serie di operazioni commerciali datate 2016 per circa 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Today.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale - facebook.com Vai su Facebook
Irene Pivetti, condanna a 4 anni confermata: nel mirino operazioni commerciali per 10 milioni di euro. «Sono innocente» - La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio per l'ex presidente della Camera. Segnala ilmattino.it
Il Liverpool passa a Milano, Chivu: “L’arbitro aveva visto bene…” sport.quotidiano.net
Garlasco, Alberto Stasi nell’intercettazione (mai ascoltata) con il padre panorama.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni. L'appello conferma la sentenza agi.it
“Come associazione vittime del Salvemini non ci arrendiamo all’inevitabilità. Da anni invochiamo sicurezza” ilfattoquotidiano.it
"Sono incinta", lui non vuole riconoscere il bambino e lei gli spara alle gambe. E' accaduto a Bari gazzettadelsud.it
Patrick Zaki è diventato padre a quattro anni esatti dalla liberazione lettera43.it