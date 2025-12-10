Irene Pivetti confermata la condanna a 4 anni per evasione e autoriciclaggio | Sono innocente

Irene Pivetti è stata confermata la condanna a quattro anni di reclusione per evasione e autoriciclaggio, riguardante operazioni commerciali del 2016 per circa 10 milioni di euro. La politica e l'imprenditrice si sono sempre dichiarate innocenti, mentre il processo si è concentrato su questioni finanziarie legate a transazioni di notevole entità.

