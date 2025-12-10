Irene Pivetti confermata la condanna a 4 anni per evasione e autoriciclaggio | Sono innocente
Irene Pivetti è stata confermata la condanna a quattro anni di reclusione per evasione e autoriciclaggio, riguardante operazioni commerciali del 2016 per circa 10 milioni di euro. La politica e l'imprenditrice si sono sempre dichiarate innocenti, mentre il processo si è concentrato su questioni finanziarie legate a transazioni di notevole entità.
Il processo vedeva al centro una serie di operazioni commerciali, datate 2016, per circa 10 milioni di euro . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Irene Pivetti, condanna a 4 anni confermata: nel mirino operazioni commerciali per 10 milioni di euro. «Sono innocente» - La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio per l'ex presidente della Camera. Da ilmattino.it
