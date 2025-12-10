Irene Pivetti confermata in appello la condanna a 4 anni per evasione fiscale e autoriciclaggio
Irene Pivetti è stata confermata in appello la condanna a quattro anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio. Figura nota della politica italiana, ora si trova al centro di un importante procedimento giudiziario. L'episodio ha suscitato molte reazioni e commenti, attirando l'attenzione dei media e del pubblico su questa vicenda che coinvolge una delle personalità più riconoscibili del nostro Paese.
Un volto che ha segnato la storia della politica italiana, ora di nuovo sotto i riflettori. Cosa succede quando una delle figure più riconoscibili del nostro Paese si ritrova travolta da un verdetto destinato a far discutere? L’atmosfera in aula era tesa, i flash puntati su di lei e la domanda che tutti si fanno: come reagirà Irene Pivetti a quello che è appena successo? La scena si è consumata a Milano, tra sguardi increduli e mormorii trattenuti. L’ex presidente della Camera, simbolo di una stagione politica ormai lontana ma ancora nella memoria collettiva, si è trovata davanti a una sentenza che pesa come un macigno e che rischia di cambiare per sempre la sua carriera e la sua immagine pubblica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Evasione fiscale e autoriciclaggio, confermata dalla Corte d'Appello di Milano la condanna a 4 anni per Irene Pivetti. L'ex presidente della Camera: 'Sono innocente e la verità verrà fuori' #ANSA Vai su X
Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale - facebook.com Vai su Facebook
Irene Pivetti, condanna a 4 anni confermata: nel mirino operazioni commerciali per 10 milioni di euro. «Sono innocente» - La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio per l'ex presidente della Camera. Segnala ilmattino.it
