Irene Pivetti confermata condanna a 4 anni per evasione fiscale e autoriciclaggio | Sono innocente la verità verrà fuori

Irene Pivetti è stata confermata condannata a quattro anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio. La politica esprime fiducia nella propria innocenza, sottolineando la speranza che la verità emerga nel corso delle motivazioni. La vicenda si inserisce nel contesto di un procedimento giudiziario che prosegue con la valutazione delle prove e delle argomentazioni.

"Mi sarei aspettata un esito diverso, ora sono molto curiosa di vedere le motivazioni, ma sono anche molto tranquilla, perché la verità prima o poi verrà fuori". E' il commento a caldo di Irene Pivetti ai cronisti in aula hanno intercettato l'ex presidente della Camera dopo la sentenza di secondo grado che ha confermato la condanna a 4 anni per evasione fiscale e autoriciclaggio.

