Irene Pivetti confermata condanna a 4 anni per evasione fiscale e autoriciclaggio | Sono innocente la verità verrà fuori
Irene Pivetti è stata confermata condannata a quattro anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio. La politica esprime fiducia nella propria innocenza, sottolineando la speranza che la verità emerga nel corso delle motivazioni. La vicenda si inserisce nel contesto di un procedimento giudiziario che prosegue con la valutazione delle prove e delle argomentazioni.
“Mi sarei aspettata un esito diverso, ora sono molto curiosa di vedere le motivazioni, ma sono anche molto tranquilla, perché la verità prima o poi verrà fuori“. E’ il commento a caldo di Irene Pivetti ai cronisti in aula hanno intercettato l’ex presidente della Camera dopo la sentenza di secondo grado che ha confermato la . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Irene Pivetti, confermata la condanna a 4 anni per evasione fiscale e autoriciclaggio Vai su X
Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale - facebook.com Vai su Facebook
Irene Pivetti, condanna a 4 anni confermata: nel mirino operazioni commerciali per 10 milioni di euro. «Sono innocente» - La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio per l'ex presidente della Camera. Da ilmattino.it
Parrocchia Sant’Alfonso: insieme verso il Natale, passo dopo passo anteprima24.it
10 dicembre: dopo Fatima, la Madonna di Pontevedra appare a Suor Lucia per completare il suo piano lalucedimaria.it
Prima Festa del Rugby a Contatto Attenuato al campo “Alfredo Dell’Oste” di Benevento anteprima24.it
Abusi di capodanno in piazza Duomo, l’inchiesta si ferma. Nemmeno l’intelligenza artificiale ha dato ... ilgiorno.it
Un posto su cinque lo crea il Pnrr: ecco i numeri che tengono in piedi l’Italia del lavoro quotidiano.net
Edon Zhegrova, tam-tam impazzito alla Juve: esattamente un anno fa... liberoquotidiano.it