È arrivata la decisione giudiziaria attesa: Irene Pivetti è stata condannata. La notizia, giunta in una mattina apparentemente come tante, rappresenta un nuovo capitolo nella vicenda legale che coinvolge l’ex politica italiana, aggiungendo un ulteriore tassello a una vicenda ancora in evoluzione.

“Irene Pivetti condannata”. La decisione è appena arrivata – La notizia è arrivata in una mattina che avrebbe potuto essere come tante, e invece ha segnato un altro capitolo complesso nella vicenda giudiziaria che coinvolge una figura nota della politica italiana. Mercoledì 10 dicembre, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio nell’ambito di un processo che ruota attorno a operazioni economiche avvenute nel 2016. Una sentenza pesante, che l’ex presidente della Camera, in attesa del terzo grado di giudizio, continua a contestare con fermezza. 🔗 Leggi su Tvzap.it