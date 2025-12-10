Irene Pivetti condannata | la decisione è appena arrivata
È arrivata la decisione giudiziaria attesa: Irene Pivetti è stata condannata. La notizia, giunta in una mattina apparentemente come tante, rappresenta un nuovo capitolo nella vicenda legale che coinvolge l’ex politica italiana, aggiungendo un ulteriore tassello a una vicenda ancora in evoluzione.
“Irene Pivetti condannata”. La decisione è appena arrivata – La notizia è arrivata in una mattina che avrebbe potuto essere come tante, e invece ha segnato un altro capitolo complesso nella vicenda giudiziaria che coinvolge una figura nota della politica italiana. Mercoledì 10 dicembre, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio nell’ambito di un processo che ruota attorno a operazioni economiche avvenute nel 2016. Una sentenza pesante, che l’ex presidente della Camera, in attesa del terzo grado di giudizio, continua a contestare con fermezza. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Evasione fiscale e autoriciclaggio, confermata dalla Corte d'Appello di Milano la condanna a 4 anni per Irene Pivetti. L'ex presidente della Camera: 'Sono innocente e la verità verrà fuori' #ANSA Vai su X
Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale - facebook.com Vai su Facebook
Evasione fiscale e autoriciclaggio, confermata la condanna a 4 anni di Irene Pivetti - All’ex presidente della Camera viene contestato di avere aiutato a evadere imposte ingenti. Segnala editorialedomani.it
