Irene Pivetti condannata | la decisione è appena arrivata

Tvzap.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivata la decisione giudiziaria attesa: Irene Pivetti è stata condannata. La notizia, giunta in una mattina apparentemente come tante, rappresenta un nuovo capitolo nella vicenda legale che coinvolge l’ex politica italiana, aggiungendo un ulteriore tassello a una vicenda ancora in evoluzione.

Irene Pivetti condannata”. La decisione è appena arrivata – La notizia è arrivata in una mattina che avrebbe potuto essere come tante, e invece ha segnato un altro capitolo complesso nella vicenda giudiziaria che coinvolge una figura nota della politica italiana. Mercoledì 10 dicembre, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio nell’ambito di un processo che ruota attorno a operazioni economiche avvenute nel 2016. Una sentenza pesante, che l’ex presidente della Camera, in attesa del terzo grado di giudizio, continua a contestare con fermezza. 🔗 Leggi su Tvzap.it

irene pivetti condannata la decisione 232 appena arrivata

© Tvzap.it - “Irene Pivetti condannata”: la decisione è appena arrivata

irene pivetti condannata decisioneEvasione fiscale e autoriciclaggio, confermata la condanna a 4 anni di Irene Pivetti - All’ex presidente della Camera viene contestato di avere aiutato a evadere imposte ingenti. Segnala editorialedomani.it