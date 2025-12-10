Irene Pivetti condannata anche in appello per frode fiscale e autoriciclaggio | confermata condanna a 4 anni lei | Sono innocente - VIDEO
La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di Irene Pivetti per frode fiscale e autoriciclaggio, insieme al sequestro di 3,4 milioni di euro. La decisione riguarda anche
La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni e il sequestro di 3,4 milioni di euro per la Pivetti, oltre ai 2 anni di pena per "Leo" Isolani e la moglie Mascoli. L'ex Presidente della Camera si è detta tranquilla, annunciando di voler fare ricorso in Cassazione Irene Pivett. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Bari resta incinta ma il compagno non vuole riconoscere il figlio | lo insegue e gli spara alle gambe - Zazoom Social News
Corte d’Appello di Milano confermata la condanna a 4 anni per Irene Pivetti - Zazoom Social News
Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale, Corte d’Appello conferma sentenza - Leggi su Sky TG24 l'articolo Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale, Corte d’Appello conferma sentenza ... Scrive tg24.sky.it
L’ex presidente della Camera Irene Pivetti è stata condannata anche in appello per evasione fiscale e riciclaggio - Mercoledì la Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni per l’ex presidente della Camera Irene Pivetti, accusata di evasione fiscale e riciclaggio. Secondo ilpost.it
Confermata la condanna a quattro anni per Irene Pivetti Confermata la condanna a quattro anni di reclusione per Irene Pivetti. È arrivato questa mattina il verdetto dei giudici della Corte d’Appello di Milano. L’ex presidente della Camera è accusata di sottrazio - facebook.com Vai su Facebook
Irene Pivetti: confermata la condanna per evasione e riciclaggio. La sua reazione: “Sono tranquilla” Vai su X
“Con Andrea Delogu c’è un feeling magico, potrebbe diventare altro”, parla Nikita Perotti dilei.it
Roma. Furti di lusso nel centro storico. I Carabinieri riconsegnano alle boutique Valentino e Louis Vuitton ... cronachecittadine.it
Villa Scassi, pronto soccorso a ritmo ridotto dalle 14 alle 17 ilsecoloxix.it
“Il ‘Lastra Gate’ a Ballando con le stelle? Con Fognini ci siamo chiariti. È goliardico, ma una provocazione ... ilfattoquotidiano.it
Fifa, il comitato etico contro Infantino per il premio a Trump lettera43.it
I migliori regali di Natale a tema sportivo sopra i 75 euro ultimouomo.com