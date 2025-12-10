Irene Pivetti condannata anche in appello per frode fiscale e autoriciclaggio | confermata condanna a 4 anni lei | Sono innocente - VIDEO

La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di Irene Pivetti per frode fiscale e autoriciclaggio, insieme al sequestro di 3,4 milioni di euro. La decisione riguarda anche

La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni e il sequestro di 3,4 milioni di euro per la Pivetti, oltre ai 2 anni di pena per "Leo" Isolani e la moglie Mascoli. L'ex Presidente della Camera si è detta tranquilla, annunciando di voler fare ricorso in Cassazione Irene Pivett. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Irene Pivetti condannata anche in appello per frode fiscale e autoriciclaggio: confermata condanna a 4 anni, lei: "Sono innocente" - VIDEO

Bari resta incinta ma il compagno non vuole riconoscere il figlio | lo insegue e gli spara alle gambe - Zazoom Social News

Corte d’Appello di Milano confermata la condanna a 4 anni per Irene Pivetti - Zazoom Social News

Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale, Corte d’Appello conferma sentenza - Leggi su Sky TG24 l'articolo Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale, Corte d’Appello conferma sentenza ... Scrive tg24.sky.it

L’ex presidente della Camera Irene Pivetti è stata condannata anche in appello per evasione fiscale e riciclaggio - Mercoledì la Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni per l’ex presidente della Camera Irene Pivetti, accusata di evasione fiscale e riciclaggio. Secondo ilpost.it

Confermata la condanna a quattro anni per Irene Pivetti Confermata la condanna a quattro anni di reclusione per Irene Pivetti. È arrivato questa mattina il verdetto dei giudici della Corte d’Appello di Milano. L’ex presidente della Camera è accusata di sottrazio - facebook.com Vai su Facebook

Irene Pivetti: confermata la condanna per evasione e riciclaggio. La sua reazione: “Sono tranquilla” Vai su X