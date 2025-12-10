Irene Pivetti condannata anche in appello per evasione e autoriciclaggio a 4 anni l’ex presidente della Camera | Sono innocente

La Corte d’Appello di Milano ha confermato la condanna a quattro anni di reclusione per Irene Pivetti, ex presidente della Camera, per evasione fiscale e autoriciclaggio. L’ex esponente della Lega si dichiara innocente, mentre il verdetto mette in luce un procedimento giudiziario che prosegue il suo percorso.

Quattro anni per evasione fiscale e auto riciclaggio. La Corte d’Appello di Milano ha confermato integralmente la condanna di primo grado nei confronti di Irene Pivetti, ex presidente della Camera ed ex esponente della Lega. La decisione della IV sezione penale, composta dai giudici Fagnoni, Centonze e Marchiondelli, accoglie le richieste della sostituta procuratrice generale Franca Macchia e del pm Giovanni Tarzia, quest’ultimo applicato al processo di secondo grado. Il verdetto ribadisce in toto quanto stabilito dal Tribunale il 26 settembre 2024. Il procedimento riguarda una serie di operazioni commerciali del 2016 per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it