Irene Pivetti condannata a 4 anni L' appello conferma la sentenza

La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per Irene Pivetti, ex presidente della Camera, per evasione fiscale e riciclaggio. La sentenza riguarda anche Leonardo Isolani e Manuela Mascoli, condannati rispettivamente a due anni. La decisione definitiva si aggiunge alle vicende giudiziarie dei coinvolti.

AGI - La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e riciclaggio nei confronti dell'ex presidente della Camera Irene Pivetti e a due anni per il pilota di rally ed ex campione di Granturismo Leonardo Isolani e per la moglie Manuela Mascoli. "Sono tranquilla, la verità è che sono innocente, leggeremo le motivazioni" è stata la reazione di Pivetti, presente in aula alla lettura del verdetto a fianco del suo legale Filippo Cocco che aveva chiesto l'assoluzione. Confermata anche la confisca dei beni. I giudici hanno accolto la richiesta del pm Giovanni Tarzia, applicato in secondo grado con la Procura Generale. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Irene Pivetti condannata a 4 anni. L'appello conferma la sentenza

Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale - facebook.com Vai su Facebook

Irene Pivetti condannata a 4 anni in Appello. A Belve aveva detto: «Il carcere? Non accadrà» - La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio per l'ex presidente della Camera Irene Pivetti. Lo riporta leggo.it