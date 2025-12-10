Irene Pivetti condannata a 4 anni la decisione durissima | di cosa è accusata le sue parole

Irene Pivetti è stata condannata a quattro anni di reclusione in Corte d’Appello. La decisione, considerata durissima, ha suscitato grande scalpore e attenzione mediatica. Di cosa è accusata l’ex politica e quali sono state le sue reazioni? Ecco i dettagli sulla vicenda che sta facendo discutere l’Italia.

La notizia della condanna in Corte d’Appello ha subito catturato l’attenzione dei media e del pubblico. Irene Pivetti, ex presidente della Camera, ha reagito con fermezza immediatamente dopo la conferma della pena a quattro anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio. “La verità verrà fuori, sono tranquilla, la verità è che io sono innocente”, ha dichiarato la politica a caldo, manifestando la propria convinzione di essere vittima di un errore giudiziario. La vicenda, iniziata nel 2024, ha seguito un iter processuale complesso che ha visto coinvolti anche altri protagonisti e operazioni finanziarie di rilievo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Irene Pivetti condannata a 4 anni, la decisione durissima: di cosa è accusata, le sue parole

Irene Pivetti, confermata la condanna a 4 anni per evasione fiscale e autoriciclaggio Vai su X

Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale - facebook.com Vai su Facebook

Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale, Corte d’Appello conferma sentenza - Leggi su Sky TG24 l'articolo Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale, Corte d’Appello conferma sentenza ... Riporta tg24.sky.it