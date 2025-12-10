Irene Pivetti condannata a 4 anni in Appello A Belve aveva detto | Il carcere? Non accadrà

La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per Irene Pivetti, già condannata per evasione fiscale e autoriciclaggio. In passato, l'ex presidente della Camera aveva affermato in un'intervista: «Il carcere? Non accadrà». La decisione definitiva segna un importante capitolo nel caso giudiziario che coinvolge l'ex politica.

