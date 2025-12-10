Ipotesi di rinnovo del contratto nazionale raggiunta rientra lo sciopero dei dipendenti di AnconAmbiente

È stata raggiunta un’ipotesi di rinnovo del Contratto nazionale dei lavoratori dei servizi ambientali, portando alla revoca dello sciopero che interessava i dipendenti di AnconAmbiente. La misura, ora in fase di definizione, rappresenta un passo importante per le relazioni sindacali nel settore, garantendo un aggiornamento delle condizioni contrattuali dei lavoratori.

ANCONA – Sciopero nazionale rientrato dopo l'ipotesi di rinnovo del Contratto nazionale dei lavoratori dei servizi ambientali.A farlo sapere sono gli stessi sindacati di Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fidael che lo avevano promosso.