Ipotesi di rinnovo del contratto nazionale raggiunta rientra lo sciopero dei dipendenti di AnconAmbiente

Anconatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata raggiunta un’ipotesi di rinnovo del Contratto nazionale dei lavoratori dei servizi ambientali, portando alla revoca dello sciopero che interessava i dipendenti di AnconAmbiente. La misura, ora in fase di definizione, rappresenta un passo importante per le relazioni sindacali nel settore, garantendo un aggiornamento delle condizioni contrattuali dei lavoratori.

ANCONA – Sciopero nazionale rientrato dopo l'ipotesi di rinnovo del Contratto nazionale dei lavoratori dei servizi ambientali.A farlo sapere sono gli stessi sindacati di Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fidael che lo avevano promosso.

