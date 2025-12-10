Ipotesi di rinnovo del contratto nazionale raggiunta rientra lo sciopero dei dipendenti di AnconAmbiente
È stata raggiunta un’ipotesi di rinnovo del Contratto nazionale dei lavoratori dei servizi ambientali, portando alla revoca dello sciopero che interessava i dipendenti di AnconAmbiente. La misura, ora in fase di definizione, rappresenta un passo importante per le relazioni sindacali nel settore, garantendo un aggiornamento delle condizioni contrattuali dei lavoratori.
ANCONA – Sciopero nazionale rientrato dopo l’ipotesi di rinnovo del Contratto nazionale dei lavoratori dei servizi ambientali.A farlo sapere sono gli stessi sindacati di Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fidael che lo avevano promosso. "Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Stipendi docenti, aumento una tantum di 145 euro ma niente buoni pasto: le ipotesi di rinnovo dei contratti
Upamecano Inter, il ds del Bayern Monaco allontana l’ipotesi addio a zero: «Vogliamo fortemente il rinnovo!». Messaggio ai nerazzurri?
Pensioni anticipate, rinnovo di Quota 103 e Opzione Donna in Manovra? Le ipotesi
Nella notte è stata trovata un'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto nazionale del lavoro del settore Igiene ambientale, che ha portato allo stop dell'astensione dal lavoro proclamata dai sindacati, ma alcune problematiche potrebbero comunque verificar Vai su Facebook
Conclusa positivamente la consultazione sull'Ipotesi di accordo per il rinnovo del #Contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di proprietari di fabbricati. Questo l'esito delle consultazioni territoriali avviate all'indomani della firma. Tra le novità introdot Vai su X
Accordo sul rinnovo del contratto dei servizi ambientali, revocato lo sciopero e il presidio a Cesena - «Raggiunta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl dei servizi ambientali 2025/2027». Da corriereromagna.it
Guillermo del Toro racconta il film sulla Justice League Dark mai realizzato metropolitanmagazine
Locatelli giganteggia in due statistiche in Champions League: quali sono i dati che lo eleggono tra i primi ... juventusnews24.com
Gravina di Catania, spacciatrice sorpresa mentre tenta di disfarsi della droga: arrestata dayitalianews.com
Disney+ a 6,99 euro: il segreto per un Natale perfetto con 5 film cult da rivedere screenworld.it
Jagiellonia Bialystok-Rayo Vallecano (Conference League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, ... infobetting.com
Donald Trump, chi può incolparlo per il suicidio Ue sull'auto? liberoquotidiano.it