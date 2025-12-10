Ipotesi bollette gonfiate per 5 mld | cosa dice l’indagine Arera e perché le opposizioni attaccano il governo

L'indagine di Arera sul mercato elettrico solleva dubbi su potenziali bollette gonfiate, con un possibile extraredito di 5 miliardi nel 2023-24. La questione ha suscitato forti polemiche, con le opposizioni che accusano il governo di aver favorito interessi economici e di aver gonfiato i costi per i consumatori.

Continua a far discutere la pubblicazione dell'indagine Arera sul mercato elettrico, secondo cui i produttori energetici potrebbero aver avuto 5 miliardi di extra-ricavi nel biennio 2023-24. Elettricità Futura respinge le accuse, ma Pd, M5s e Avs chiedono un chiarimento al governo sugli aumenti in bolletta: "Inquietante: ci sarebbe stato un cartello di produttori di energia che nel momento di maggiore crisi avrebbe ridotto le forniture per far salire artificiosamente i prezzi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

