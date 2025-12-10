Io psicologa per bambini Così aiuto mamma e papà a crescerli

Roberta Tessaro, psicologa specializzata in età evolutiva, ha conquistato oltre 250.000 follower su Instagram grazie ai suoi contenuti dedicati a mamme e papà. Con video che hanno superato milioni di visualizzazioni, utilizza i social per offrire supporto e consigli utili nel percorso di crescita dei bambini.

Con oltre 250mila follower su Instagram e video, che hanno superato milioni di visualizzazioni, Roberta Tessaro è una delle psicologhe dell'età evolutiva più seguite sui social network. Sarà per le provocazioni che lancia in rete, per le tematiche trattate che riguardano da vicino genitori e figli o per i suoi modi chiari e diretti, ma la psicologa Tessaro è riuscita a fare centro in un mondo - quello social - difficile da conquistare ed è riuscita a costruire una community solida, offrendo spunti di riflessione importanti. Laureata in Cattolica a Milano, Roberta Tessaro ha avuto modo di approfondire gli studi con master e specializzazioni, che l'hanno portata a essere una figura professionale di riferimento nell'ambito della psicologia dell'età evolutiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Io, psicologa per bambini. Così aiuto mamma e papà a crescerli"

