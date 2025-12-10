invito a evitare giudizi affrettati e speculazioni

L'articolo invita a riflettere sull'importanza di evitare giudizi affrettati e speculazioni in situazioni delicate. Nonostante non conoscesse personalmente il soggetto coinvolto, il sindaco Michele Messina ha espresso parole di conforto, sottolineando la necessità di approcciarci con sensibilità e rispetto di fronte a momenti difficili.

Non la conosceva personalmente, ma non sono mancate parole di conforto da parte del sindaco Michele Messina (foto). "A nome dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità, esprimo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa della nostra concittadina. Siamo vicini alla famiglia e alle persone a lei care in questo momento di grande dolore. Ringraziamo le forze dell'ordine e i soccorritori intervenuti con professionalità e tempestività. Come amministrazione continueremo a seguire con attenzione l'evolversi della situazione, confidando nel lavoro degli inquirenti. Di fronte a eventi così drammatici, la nostra comunità è chiamata a stringersi con rispetto e solidarietà attorno a chi sta soffrendo.